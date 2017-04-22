Joan Ryan İngiltere gündemini topluma anlatacak

BAŞBAKAN Theresa May’in önümüzdeki Haziran ayında gidilecek genel seçimlere dair olan sürpriz açıklaması üzerine, Enfield North Milletvekili Joan Ryan Londra’daki yerel basın ile bir araya gelerek hem İngiltere politik gündemini hem de Türkiye’yi konuşacak.

22 Nisan Cumartesi sabah 10.00’da gerçekleşecek ve Dem-Der Turkish Community Centre’da yer alacak basın toplantısında, Enfield için yaptıklarını ve projelerini anlatırken aynı zamanda İşçi Partisi’nden Enfield Lock Ward bölgesi için yeni milletvekili adayı seçilen Elif Erbil’i takdim edecek.

Türkçe konuşan toplumların yerel basınını da özellikle toplantıya davet eden Ryan, günün sonrasında bölgedeki bazı sakinlerle konuşarak Enfield’ın sesine kulak verecek. Joan Ryan, yaptığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Mayıs 2015’de seçildiğimden beri Kuzey Enfield’ın sesi olmak benim için gurur verici oldu. Son iki senedir yerel birimlerle ve bireylerle kenetlenerek çok yoğun çalıştık. North Middlesex Hastanesi’nin acil servisini yok olmaktan kurtardık ve özellikle eğitim alanında hükümetten gelen tüm yıpratıcı baskılara rağmen sesimizi duyurduk. Yerel sağlık birimlerimizi güçlendirmek için kampanyalar yaptık ve Chase Farm Hastanesi’nin servislerini korumak için savaş verdik. Geçtiğimiz Salı Başbakan Theresa May’in açıklaması üzerine gidilecek genel seçimler sonucu, İşçi Partisi’nin birincil amacı olan halkı öncelik yapma sloganımızı konuşturuyoruz. Bunun da her zaman Enfield için en doğru seçim olacağını belirtmek istiyorum.”