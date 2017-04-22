M&S, İngiltere’de 36 yeni mağaza açacak— 22 Nisan 2017
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, gelecek 6 ay içinde 36 yeni mağaza açacağını ve 6 mağaza kapatacağını bildirdi.
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İngiliz perakende devi Marks & Spencer, gelecek 6 ay içinde 36 yeni mağaza açacağını ve 6 mağaza kapatacağını bildirdi.
Açılacak 36 yeni mağaza ile bin 400 kişiye istihdam sağlanacak.
Londra, Manchester ve Strood bölgeselerinde açılacak 34 yeni mağazada sadece gıda satılacak.
Temmuz’a kadar açılacak 2 büyük mağazada ise giyim eşyaları ve ev malzemeleri satılacak. (DÜNYA.COM)
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