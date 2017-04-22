Londra Gazete
Son haberler
22 Nisan 2017 - Fransa kritik dönemeçte
22 Nisan 2017 - Türk Muhasebeciler Birliği yeni bir buluşma düzenliyor
22 Nisan 2017 - Accounting Direct Plus’tan mülk yatırımına dair seminer
22 Nisan 2017 - Göçmenlik ve ev işçiliği
21 Nisan 2017 - Şah Gaziler ve Ersin Mersin Burger King şubesi açtı
Home / Spor / Play-off’ta hemen herşey olabilir

Play-off’ta hemen herşey olabilir

— 22 Nisan 2017

Esenler FC, futboluyla Birinci Küme’ye renk katan takımlardan biri. Hedefleri hemen her sezon üst sıralar olan Esenler FC, yine play-off’ta yer alacak.

Takımın Sorumlusu Zafer Koçak, her sezon ligi ilk dört arasında bitirmeyi klasik hale getirdiklerini söyledi ve bu yıl çok sayıda sakatlık problem ile karşı karşıya kalmalarına karşılık, play-off grubuna katılmayı başadıklarını vurguladı. Geçen yıldan farklı olarak şampiyonluğun hedeflendiğini kaydeden Koçak, play-off grubunda dört güçlü takımın mücadele edeceğine dikkat çekti. Esenler FC yöneticisi, bu etapta ilk maçları kazananların avantajlı duruma geçeceklerini ifade etti.

Zafer Koçak, ancak yine de bu etapta hemen her şeyin olabileceğinin de altını çizdi.

Esenler FC’nin Sorumlusu Zafer Koçak.

 

Haber Okunma Sayısı: 95
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

20 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 842

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close