Play-off’ta hemen herşey olabilir

Esenler FC, futboluyla Birinci Küme’ye renk katan takımlardan biri. Hedefleri hemen her sezon üst sıralar olan Esenler FC, yine play-off’ta yer alacak.

Takımın Sorumlusu Zafer Koçak, her sezon ligi ilk dört arasında bitirmeyi klasik hale getirdiklerini söyledi ve bu yıl çok sayıda sakatlık problem ile karşı karşıya kalmalarına karşılık, play-off grubuna katılmayı başadıklarını vurguladı. Geçen yıldan farklı olarak şampiyonluğun hedeflendiğini kaydeden Koçak, play-off grubunda dört güçlü takımın mücadele edeceğine dikkat çekti. Esenler FC yöneticisi, bu etapta ilk maçları kazananların avantajlı duruma geçeceklerini ifade etti.

Zafer Koçak, ancak yine de bu etapta hemen her şeyin olabileceğinin de altını çizdi.