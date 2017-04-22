Portekiz’den Limasol’a çalıntı araba ticareti

Joan Ryan İngiltere gündemini topluma anlatacak— 22 Nisan 2017
Enfield North Milletvekili Joan Ryan Londra’daki yerel basın ile bir araya gelerek hem İngiltere politik gündemini hem de Türkiye’yi konuşacak.
Portekiz’den Güney Kıbrıs’a ithal edilen 16 lüks arabanın, İspanya’da çalındığı ihbar edilen arabalar olduğunu saptadı.
Kıbrıs Rum polisi, Europol’ün ihbarı üzerine yaptığı araştırmada Portekiz’den Güney Kıbrıs’a ithal edilen 16 lüks arabanın, İspanya’da çalındığı ihbar edilen arabalar olduğunu saptadı.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Rum polisi-Europol işbirliğinde yapılan incelemelerde, çalıntı araba olayının Ocak-Şubat 2017 döneminde cereyan ettiği ve bir şirket tarafından Portekiz’den ithal edilen 16 lüks araba hakkında İspanya’da çalındığı ihbarının doğruluğu teyit edildi.
Habere göre polis, lüks arabalardan 4’ünü (2 Toyota Rav 4 ve 2 Range Rover Sport) Limasol Limanı’nda bularak el koydu. Daha ileri incelemede arabaların motor numaraları değiştirilmiş olduğu ve diğer 12 arabanın Güney Kıbrıs’tan Kamboçya’ya ihraç edildiği de saptandı.
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