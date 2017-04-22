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Seçimden sonra İngiltere’nin AB’de kalması mümkün olabilir

— 22 Nisan 2017

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Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, İngiltere‘de yapılacak seçimlerin ardından yeni bir hükümet kurulması durumunda İngiltere‘nin AB‘den çıkış sürecinin geri döndürebileceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani, İngiltere‘de 8 Haziran’da yapılacak seçimlerde seçmenlerin Brexit konusundaki fikirlerinin değişmesi halinde Avrupa Birliği‘nin İngiltere‘ye kollarını açacakları mesajını verdi.

Başbakan May ile Başbakanlık Konutu’nda düzenlenen toplantının ardından konuşan Antonio Tajani, seçimlerin ardından yeni bir hükümetin kurulması ile İngiltere‘nin AB üyeliğinin herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmadan geri döndürelebileceğini söyledi.

Guardian gazetesinin yer verdiği haberde “Tajani”İngiltere’deki seçim sonuçlarından sonra İngiltere AB‘de kalmak isterse herkes bunun arkasında olur ve ben de çok mutlu olurum” diye konuştu

Başbakan Theresa May ise AB‘den çıkış sürecinin başlatılması için gerekli olan Lizbon Anlaşması’nın 50’inci maddesinin uygulanmaya başlamasının ardından geri dönüşün olmayacağını açıklamıştı.

Tajani”Eğer yarın İngiltere‘deki yeni hükümet bu konuda pozisyonunu değiştirmek isterse bunu yapmak mümkün olabilir. Son karar 27 Avrupa Birliği ülkesinin kararıdır ancak herkes İngiltere‘nin 50’inci maddeyi geri döndürmesinden yana olacaktır” diye konuştu.

Başbakan Theresa May ise geçtiğimiz salı günü İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden kesin olarak ayrılarak geri dönüşünün olamayabileceğinin altını çizerek erken seçim kararıyla yeni ve güçlü bir hükümet kurmayı ve Brexit sürecinin en iyi şekilde uygulanması çağrısı yapmıştı. (DHA)

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