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Türk Muhasebeciler Birliği yeni bir buluşma düzenliyor

— 22 Nisan 2017

 

TÜRK Muhasebeciler Birliği, borçlarını ödeyememe (insolvency) durumunu masaya yatırmak için düzenlenecek özel bir etkinlik kapsamında Grant Thompson ile beraber günümüz ekonomisindeki sorunlar ve engelleri konuşacak. 4 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek seminer 17.30’da başlayacak olup, şirket sahibi direktörlerin bilmesi gereken vergi süreçleri, borçlanma ve borç ödeyememe durumlarını konu alacak. Katılım için aşağıdaki adreslerden seminer için yerinizi ayırtabilirsiniz:

email : serap@globalaccountancy.co.uk

Davud Esat: 07977 873 197      

Serap Yildirim: 0772 650 5725

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