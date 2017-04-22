Türk Muhasebeciler Birliği yeni bir buluşma düzenliyor

TÜRK Muhasebeciler Birliği, borçlarını ödeyememe (insolvency) durumunu masaya yatırmak için düzenlenecek özel bir etkinlik kapsamında Grant Thompson ile beraber günümüz ekonomisindeki sorunlar ve engelleri konuşacak. 4 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek seminer 17.30’da başlayacak olup, şirket sahibi direktörlerin bilmesi gereken vergi süreçleri, borçlanma ve borç ödeyememe durumlarını konu alacak. Katılım için aşağıdaki adreslerden seminer için yerinizi ayırtabilirsiniz:

email : serap@globalaccountancy.co.uk

Davud Esat: 07977 873 197

Serap Yildirim: 0772 650 5725