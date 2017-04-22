Yeni nesil İstanbul’u tercih etmiyor

Hayat boyu öğretmenlik yapması yasak!— 22 Nisan 2017
Doncaster kentinde lise öğretmeni Francoise Jenkins’in adı öyle bir seks skandalına karıştı ki kadının ömür boyu öğretmenlik yapması yasaklandı.
Berlin merkezli bir ev kiralama sitesi olan Nestpick, “Y kuşağı” olarak da bilinen milenyum kuşağı için dünyadaki en iyi şehirlerin listesini çıkardı.
Milenyum kuşağının göç rotasını takip eden site, 16 kriteri göz önünde bulundurarak bu kuşaktakilerin en çok yaşamak istedikleri 100 şehri sıraladı.
Amsterdam, Berlin ve Münih’in başı çektiği listede İstanbul 100 kent arasında 99. sırada yer aldı.
İstanbul ile listenin son beş sırasında yer alan diğer şehirler ise Şanghay, Osaka, Tokyo ve Lima.
Nestpick’in “Y kuşağı” için en iyi 100 şehir listesini çıkarırken özellikle göz önünde bulundurduğu faktörler şöyle:
Gelişmekte olan bir iş dünyası
Gençlerin gereksinim duyduklarına hesaplı bir şekilde erişmesi
Hoşgörü ve herkesi kucaklayan bir anlayış
Dinlenme ve eğlence olanakları
Amsterdam’ın birinci sırada yer almasında en çok rol oynayan etmenler güçlü iş dünyası ile açıklığın ve eğlence hayatının yüksek performans göstermesi oldu.
İkinci sırada yer alan Berlin ise gece hayatıyla öne çıkıyor.
İstanbul ise cinsiyet eşitliği açısından sonuncu sırada yer aldı.
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