Aşırı sağcı partiden burka yasağı

Erken seçim için haziranda sandık başına gidecek olan İngiltere‘de aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP), seçim vaatleri arasında burka yasağına yer vermeye hazırlanıyor.

UKIP lideri Paul Nuttall, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC‘ye yaptığı açıklamada, seçim beyannamesinde burka ve peçe yasağına yer vereceklerini söyledi.

Burka ve peçenin entegrasyonun önünde engel teşkil ettiğini savunan Nuttall, bu giysileri kullanmayı sürdüren kadınlara yaptırım uygulayacaklarını kaydetti. Nuttall, öngördükleri yaptırımın niteliği hakkında bilgi vermedi.

Nuttall, UKIP’nin yarın açıklanması beklenen seçim beyannamesinde, İngiltere‘de azınlıkların kullanma hakkına sahip olduğu arabulucu hukuk konseylerinde İslam şeriatının uygulanmasını yasaklama vaadinin de yer alacağını ifade etti.

Ülkedeki Yahudi cemaatinin benzer konseylerinin ise bu yasaktan etkilenmeyeceğini belirten Nuttall, buna gerekçe olarak da bu konseylerin “yüzyıllardır mevcut olmasını” ve ülkedeki Yahudi nüfusunun azalmakta olmasını gösterdi.

Parti 2010 seçim beyannamesinde de burka ve peçe yasağı vaadine yer vermiş ancak bu vaadi 2015’teki seçim beyannamesinden çıkarmıştı.

UKIP, 2015 genel seçiminde oyunu bir önceki seçime göre yüzde 9,5 artırarak yüzde 12,5’e ulaşmıştı. Ancak ülkedeki seçim sistemi nedeniyle yaklaşık 4 milyon oy alan parti, sadece 1 milletvekili çıkarabilmişti. Son anketlere göre partinin oyu yüzde 10’un altına düşmüş durumda.

Parti, geçen yıl yapılan referandumda ülkenin Avrupa Birliği‘nden ayrılması (Brexit) için yürütülen kampanyanın da öncülüğünü yapmıştı.

İngiltere’de yaklaşık 47 milyon seçmen 8 Haziran’da erken genel seçim için sandık başına gidecek. (AA)