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Britanya’nın en mutsuz bölgeleri

— 23 Nisan 2017

YAPILAN son bir ankete göre Haringey, Hackney, Enfield ve Islington sadece Londra’nın değil, tüm Britanya’da insanların yaşadıkları için mutsuz olduğu 13 bölge arasında gösterildi.

Ulusal İstatistikler Ofisi (Office of National Statistics) tarafından Ekim 2015 ve Eylül 2016 aralığı temel alınarak yapılan çalışmada, ankete katılan kişilerin mutluluk dereceleri dikkate alınırken, kronik psikoz veya psikolojik dalgalanmalar da anketin sonucuna ışık tutan veriler oldu.

ONS’dan Matthew Steel, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bireylerin ekonomik özgürlüklerinin arttığı bir dönemde olduğumuzu düşünsek de, bu her zaman insanların mutlu olduğu anlamına gelmiyor.” Anket sonucunda belirlenen en mutsuz 13 bölge skalasında Haringey sekizinci olurken, on birinci sıradaki Enfield Hackney ve Islington bölgelerinin arasında yer aldı. Özellikle Enfield bölgesindeki cinayet vakalarının sıklığı sebebiyle anket verilerinde “güvensiz bölge” olduğu öne çıkıyor. Sekizinci sırada yer alan Haringey’deki toplumun en büyük şikayeti ise ev ve kira fiyatları olarak belirtiliyor. Ekonomik ve suç vakalarının yanı sıra anket verilerine kaynak olan diğer etkenler kişisel yaşam, ilişkiler, aile ve iş yaşamı olarak belirtildi.

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