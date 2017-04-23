Cem Karacan’lı Bolton, hedefe çok yaklaştı

İngiltere Sky Bet League One’da Bolton Wanderers, bitime bir hafta kala hedefine çok yaklaştı.

Rakip sahada dün Port Vale’ye 2-0 galip gelen Bolton, gelecek hafta sahasındaki maçtan bir puanla bile ayrıdığı takdirde Championship Küme’sine yükselen ikinci takım olacak.

Paul Cem Karacan’ın ilk 11’de oynadığı ve 60 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Bolton 66 ve 82’de bulduğu gollerle sonuca gitti. Maçı 8 bin 890 futbolsever izledi. Bolton 45 maçta 83 puana çıkıp, takipçisi Fleetwood Town’la arasındaki iki puanlık farkı korudu. Bolton’un takipçisine oranla artı 8’lik gol averajı üstünlüğü de bulunuyor.

Bolton 30 Nisan Pazar günü sahasında Peterborough ile karşılaşacak.

Bu kümede daha önce Sheffield United şampiyon olarak Championship’e yükselmişti.