Doktor, hastasına “Benimle seks yaparsan iyileşirsin” dedi

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’ten çocuklarına teknoloji sınırlaması— 23 Nisan 2017
Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates çocuklarının teknolojiye erişimini sınırladığını söyledi.
İngiltere’de bir doktor, MS teşhisi konulan hastasına kendisiyle seks yapması halinde hemen iyileşeceğini söyledi. Doktorun önerisine uyan 30’lu yaşlardaki kadın, durumunda bir düzelme olmayınca başka bir doktora gitti. Duydukları karşısında şoka giren diğer doktor kadını yaşadıklarının istismar olduğu konusunda ikna etti. Mağdur kadın, istismarcı doktor hakkında şikayette bulundu.
Surrey bölgesinde yaşanan olayda bir doktor MS teşhisi koyduğu hastasına ‘kendisiyle seks yapmanın en iyi tedavi şekli’ olduğunu söyledi.
“BANA GÜVEN BEN DOKTORUM”
Independent’ın haberine göre hastasına “Bana güven ben doktorum” diyen 43 yaşındaki doktor, kadın hastasına seks yapmanın bacak kaslarını canlandıracağını ifade etti. Doktor, 30’lu yaşlardaki hastasına ‘kendisiyle seks yaparsa zayıflamış kaslarının güçleneceğini ve normal bir kadının hissettiği gibi hissetmeye başlayacağını’ iddia etti.
“İLİŞKİNİN NORMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”
Doktorun önerisine uyan 30’lu yaşlardaki kadın, durumunda bir düzelme olmayınca başka bir doktora gitti. Duydukları karşısında şoka giren diğer doktor kadını yaşadıklarının istismar olduğu konusunda ikna etti. Mahkemeye şikayette bulunan kadın ifadesinde “İlişkinin normal olduğunu düşündüm, kendimi güvende hissettirdi ve bu tedaviyi aileme ve arkadaşlarıma söylememem gerektiğine ikna etti” dedi.(MYNET.COM)
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