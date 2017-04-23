Her takım güçlü, herkesin şansı var

Dumlupınar geçen sezon ilk kez yapılan Birinci Küme play-off uygulamasında, ilk etabı lider kapatmasına karşılık şampiyonluğa ulaşamamıştı.

Kulüp Sekreteri Ozan Beliger, bu yılki play-off maçları için “Herkesin şansları eşit ve her takım güçlü” yorumunda bulundu. Ancak play-off’a sonuncu başlayan takımın bir maçı kaybetmesi halinde şansının biteceğine de dikkat çeken Ozan Beliger, iki yıldır yapılan play-off uygulamasına karşı olduğunu, tüm sezon elde edilen başarının bir karşılaşmada alınacak yenilgiyle silindiğini ifade etti. Beliger, play-off sisteminin kalkmaması halinde gelecek sezon Dumlupınar olarak Türk Ligi’nden ayrılıp, İngiliz liglerinden birine katılmayı da düşündüklerini sözlerine ekledi.