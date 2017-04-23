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İngiltere Abramoviç vergisi getiriyor

— 23 Nisan 2017

Chelsea kulübün sahibi ünlü Rus oligark Roman Abramoviç belki de İngiltere deyince akla gelen en önemli yabancı karakterlerden biri. Ancak Abramoviç‘i İngiltere‘de artık zor günler bekliyor.

Ünlü milyarder yıllardır İngiltere‘de yaşıyor ve düşük vergiler nedeniyle yatırımlarını hızla arttırıyor. Abramoviç ve ona benzer başka ülke vatandaşı olan 100.000 zengin İngiltere‘de ikamet edip düşük vergilerden yararlanıyor.

Ancak İngilizlerin önümüzdeki yılın nisan ayında devreye sokmayı düşündüğü yeni bir planla artık ana yurdu başka olan ancak İngiltere‘de yaşayan zenginler yüksek vergi ödemeye başlayacak.

Uzmanlara göre İngiltere‘de yaşayan yabancı zenginlerin vergisinin artırılması ile birlikte toplamda 8 milyar dolara varan bir vergi kaybı olması muhtemel. (ONTRAVA.COM)

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