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Microsoft’un kurucusu Bill Gates’ten çocuklarına teknoloji sınırlaması

— 23 Nisan 2017

Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates çocuklarının teknolojiye erişimini sınırladığını söyledi.

İngiltere’nin Daily Mirror gazetesine konuşan Gates, çocuklarının cep telefonu sahibi olmayı çok istediklerini ancak 14 yaşına gelene kadar onlara cep telefonu almadıklarını söyledi.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Gates, ev içinde teknolojik cihazların kullanımıyla ilgili kurallar bulunduğunu belirtti.

Gates, “Ekrandan uzak durulması gereken bir zaman belirliyoruz, böylece mantıklı bir saatte uyumaya gidiyorlar” dedi.

20, 17 ve 14 yaşlarında üç çocuğu olan Gates teknolojinin ev ödevi yapmak ya da arkadaşlarıyla iletişimde kalmak gibi faydalarının yanısıra aşırıya kaçmaması için uğraştıklarını da söyledi.

YEMEK MASASINDA CEP TELEFONU YASAK

Bill Gates, “Evde yemek yerken masada cep telefonlarına izin vermiyoruz. Çocuklarımıza 14 yaşına gelene kadar cep telefonu almadık. Diğer çocukların çok daha erken cep telefonu aldıkları konusunda sürekli şikayet ederlerdi” dedi.

Çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmenin önemine de değinen Gates, mutluluk kaynağının zenginliği değil, eşi Melinda olduğunu söyledi.

STEVE JOBS DA TEKNOLOJİYİ SINIRLAMIŞTI

Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs’un da Bill Gates gibi davrandığı biliniyor.

Jobs, iPad’in piyasaya çıkmasının ardından çocuklarına ürünü beğenip beğenmediklerini sorduğunu açıklamış, ancak “iPad kullanmadılar. Evde çocuklarımızın ne kadar teknoloji kullanacaklarına sınır getiriyoruz” diye konuşmuştu.

Steve Jobs’un biyografisini yazan Walter Isaacson da “Her akşam Steve’in mutfaktaki büyük masasında yemek yenirken kitaplar, tarih ve pek çok farklı konu konuşulurdu. Kimse iPad ya da bilgisayar kullanmazdı. Çocuklar cihazlara bağımlı görünmüyordu” demişti. (BBC TÜRKÇE)

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