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Mogherini: Biz değil İngiltere kaybeder

— 23 Nisan 2017

Avrupa Birliği (AB) dış politika yüksek temsilcisi Federica Mogherini, AB’den ayrılma kararı veren İngiltere’nin, bu kararla AB’den daha büyük kayba uğrayacağını ve ayrılık müzakerelerinin zorlu geçeceğini söyledi.

Çin’de Tsinghua Üniversitesi ziyaretinde yaptığı konuşma ile İngiltere’nin Brexit sürecini değerlendiren Mogherini, “Bana göre bütün üyelerimiz eşit önemdedir, çünkü her biri belli politikalarda diğerlerinden farklı katkı yapıyor olabilir. Ancak İngiliz dostlarımızın kaybı bizim kaybımızdan büyük olacak. İngiltere’nin çıkışından sonra da AB dünyanın birinci pazarı ve dünyanın en büyük ekonomisi olmaya devam edecek” şeklinde açıklamada bulundu.

Çin ise en büyük ticaret ortağı olan AB bloğunda istikrarsızlık ihtimalinden dolayı Brexit sürecini kaygıyla izliyor. İngiltere Başbakanı Theresa May ayrılma prosedürünü geçen ay resmen başlattı. Bu süreç AB’nin iç birliğini sınayacağı gibi İngiltere’yi de bilinmeyen bir konuma getirecek. Ayrılma 2019 Mart ayında gerçekleşmiş olacak. İngiltere bundan önce 8 Haziran’da da erken seçime gidecek. (DÜNYA.COM)

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