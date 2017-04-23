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Sanatçılar Londra’da buluşuyor

— 23 Nisan 2017

Londra’da yaşayan ünlü moda ve sanat danışmanı Zeynep Ober’in katkısıyla gerçekleştirilecek olan İstanbul Meets London sanat etkinliğine sanat danışmanı Gülce İlken ve organizatör Devrim Karabulut’un katılımı ile 30 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 29 Nisan Cumartesi aksamı 17:30 – 20:00 saatleri arasında özel bir gece ile katılacağı resepsiyonla sanatseverlere kapılarını açacak. Gerçekleştirilecek olan resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti diplomatik temsilcilikleri, Londra belediye başkanları, Arap Kraliyet Ailesi Üyeleri, Türk ve İngiliz basın mensupları, sanat dergileri, modacılar, sanatçılar, koleksiyoncular, vakıf ve dernek temsilcileri ve çok sayıda blogger katılacak. 1 hafta sürecek olan sergi 30 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri arasında saat 11.00-18.00 saatleri arası kapılarını ziyaretçilerine açacak. Londra’nın en ünlü sanat merkezlerinden birisi olan Strand Gallery’de gerçekleştirilecek olan sanat etkinliğine katılım ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Yağlı boya, resim, heykel, takı ve fotoğrafçılık alanında isim yapmış isimlerin katılacağı etkinlikte birbirinden değerli eserler satışa sunulacak.

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