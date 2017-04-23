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Solaklar daha kötü araba kullanıyor

— 23 Nisan 2017

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, sağlak insanlar, solaklara göre daha iyi araba kullanıyor.

Yapılan araştırmada, solak insanların araba kullanırken daha fazla ceza aldığı ve daha çok kazaya sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Fakat solakların ehliyet sınavlarında başarılı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor. Araştırma Privilege Car Insurance tarafından gerçekleştirilmiş.

Araştırmacılar, solak insanlar araba kullanırken, sağlaklara göre yüzde 50 daha fazla para cezası alıyor. Para cezaları ise park hataları, çarpışmalı kazalar ve hatalı araç kullanımı olarak belirtiliyor.

Bununla birlikte, solak bireylerin daha ciddi araba kazalarında yer aldığı ve ortalama 60 yıllık araç kullanım süresinde 9 büyük kaza yaşadığı belirtiliyor. Buna rağmen, insanların sekizde biri sol ellerini sağa göre daha kapsamlı kullanabiliyor.

Geçtiğimiz yıl İngiltere ve İtalya’da psikologlar tarafından yapılan bir araştırmaya göre matematik alanında solak bireyler daha başarılı oluyor. Bununla birlikte, sanatçı, bilim insanı, müzisyen ve atletlerin çok büyük bir kısmının solak olduğu belirtiliyor.

Barack Obama, David Cameron, Paul McCartney, Jimi Hendrix, Julius Caesar, Michelangelo, Pele, Tom Cruise ve Angelina Jolie’nin solak oldukları biliniyor. (ONTRAVA)

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