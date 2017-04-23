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Ware FC, bir gol yüzünden küme düştü

— 23 Nisan 2017

Kıbrıslı Türk işadamları İnanç ve Mehmet Elitok ile Menajer Kem Kemal’in yönettiği Ware FC, Ryman League Division One North grubundaki kümede kalma savaşını kaybetti.

İnanılmaz bir şanssızlığa uğrayan Ware FC, son maçında iddiasız rakibi VCD Athletic’e 2-0 yenilince aynı puana sahip diğer iki rakibinin gol averajıyla gerisinde kaldı ve 22’inci sıraya inerek düşen üç takımın arasına katıldı.

Ware FC, -16 averajlı Waltham Abbey ve -17 averajlı Heybridge Swift takımlarının ardından -18 averajla yer aldı. Ancak son 90 dakikadaki maçtan 1-0 veya 2-1’lik tek skorlu farkla yenilse bile Ware FC, fazla gol attığı için önündeki rakibi Heybridge Swift’i geride bırakacaktı. Ware FC 46 maçta 66, Heybridge Swift ise 64 gol attı.

Darren Behçet ve Murat Karagül’ün de forma giydiği, 125 futbolseverin izlediği Cumartesi günkü son maçta 40 ve 62’de yediği gollerle 2-0 yenilen Ware FC, böylece Ryman League Division One North grubuna veda etti.

20-Waltham Abbey            46    14    9    23    57    73    51

21-Heybridge Swift            46   13   12   21     64    81    51

22-Ware FC                         46   15    6    25     66     84    51 

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