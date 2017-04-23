Ware FC, bir gol yüzünden küme düştü

Aşırı sağcı partiden burka yasağı— 23 Nisan 2017
Erken seçim için haziranda sandık başına gidecek olan İngiltere’de aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP), seçim vaatleri arasında burka yasağına yer vermeye hazırlanıyor.
Kıbrıslı Türk işadamları İnanç ve Mehmet Elitok ile Menajer Kem Kemal’in yönettiği Ware FC, Ryman League Division One North grubundaki kümede kalma savaşını kaybetti.
İnanılmaz bir şanssızlığa uğrayan Ware FC, son maçında iddiasız rakibi VCD Athletic’e 2-0 yenilince aynı puana sahip diğer iki rakibinin gol averajıyla gerisinde kaldı ve 22’inci sıraya inerek düşen üç takımın arasına katıldı.
Ware FC, -16 averajlı Waltham Abbey ve -17 averajlı Heybridge Swift takımlarının ardından -18 averajla yer aldı. Ancak son 90 dakikadaki maçtan 1-0 veya 2-1’lik tek skorlu farkla yenilse bile Ware FC, fazla gol attığı için önündeki rakibi Heybridge Swift’i geride bırakacaktı. Ware FC 46 maçta 66, Heybridge Swift ise 64 gol attı.
Darren Behçet ve Murat Karagül’ün de forma giydiği, 125 futbolseverin izlediği Cumartesi günkü son maçta 40 ve 62’de yediği gollerle 2-0 yenilen Ware FC, böylece Ryman League Division One North grubuna veda etti.
20-Waltham Abbey 46 14 9 23 57 73 51
21-Heybridge Swift 46 13 12 21 64 81 51
22-Ware FC 46 15 6 25 66 84 51
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