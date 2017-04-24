Londra Gazete
Son haberler
24 Nisan 2017 - Çocuklar mağdur olacak
24 Nisan 2017 - Diyanet İşleri Başkanı Londra’ya geliyor
22 Nisan 2017 - Fransa kritik dönemeçte
22 Nisan 2017 - Türk Muhasebeciler Birliği yeni bir buluşma düzenliyor
22 Nisan 2017 - Accounting Direct Plus’tan mülk yatırımına dair seminer
Home / İngiltere ve Londra / Sağlık & Yaşam / Akıllı telefonlar aile mutluluğunu olumsuz etkiliyor

Akıllı telefonlar aile mutluluğunu olumsuz etkiliyor

— 24 Nisan 2017

Anne – babaların aşırı cep telefonu kullanmasının aile hayatını olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

İngiltere Dijital Farkındalık kuruluşunun yaptığı çalışmaya katılan 11 ila 18 yaşındaki 2 bin çocuğun yüzde 14’ü, anne ya da babalarının yemek sırasında cep telefonlarıyla meşgul olduğunu belirtti.

Ancak araştırma kapsamında soru yöneltilen 3 bin anne – babanın yüzde 95’i akşam yemeği sırasında telefonlarıyla ilgilendiklerini reddettiler.

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 82’si yemek sırasında cep telefonlarının kullanılmaması gerektiğini söylerken, yüzde 22’si cep telefonları yüzünden aile olarak güzel vakit geçiremediklerini ifade etti.

Çocukların yüzde 36’sı ise bugüne kadar en az bir kez anne ya da babalarından telefonlarını bırakmalarını istediklerini belirtti.

BU ARAŞTIRMA UYARI OLMALI

Çocukların sorulara verdiği yanıtlar, anne ve babalardan beklentiyi ortaya koysa da, ankete katılan ebeveynlerin yüzde 90’ı kendi cep telefonu kullanımlarının çocuklarla iletişime mani olmadığını söylüyor.

Araştırmayı yürüten Dijital Farkındalık kuruluşunun kurucularından Emma Robertson, anne – babaların bir diğer sorununun ise çocukların günün ne kadarlık bir kısmını internette geçirdiğini bilmemeleri olduğunu ifade ediyor.

Robertson, “Umarız araştırmamız anne – babalar için bir uyarı niteliği taşır ve çocuklarıyla hem internet hem de sosyal medya konularını derinlemesine konuşurlar” diyor. (BBCTÜRKÇE)

Haber Okunma Sayısı: 41
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

20 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 842

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close