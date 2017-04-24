Arsenal FA Cup’ta M.City’yi 2-1 yenerek finale yükseldi

Metro hattında trenin çarptığı bir kişi öldü— 24 Nisan 2017
Londra’da Northern Line metro hattında trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
İngiltere FA Cup yarı finalinde Arsenal ile Manchester City karşılaştı. Wembley’de eşit sayıdaki taraftar önünde oynanan mücadeleyi Londra ekibi 2-1 kazandı.
İlk yarısı golsüz geçilen maçta Manchester City 62. dakikada Agüero’nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Arsenal‘in cevabı 72. dakika da Monreal ile geldi. Maçın normal süresi 1-1 bitti.
MAÇ UZATMALARA GİTTİ
90 dakikası berabere biten mücadelede Alexis Sanchez 101. dakikada altı pas üzerinde topa son dokunan isim oldu ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Geride kalan dakikalarda skor değişmezken, Arsenal finalde Chelsea‘nin rakibi oldu. (SPORVADİSİ)
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