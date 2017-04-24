Arsenal FA Cup’ta M.City’yi 2-1 yenerek finale yükseldi

İngiltere FA Cup yarı finalinde Arsenal ile Manchester City karşılaştı. Wembley’de eşit sayıdaki taraftar önünde oynanan mücadeleyi Londra ekibi 2-1 kazandı.

İlk yarısı golsüz geçilen maçta Manchester City 62. dakikada Agüero’nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Arsenal‘in cevabı 72. dakika da Monreal ile geldi. Maçın normal süresi 1-1 bitti.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

90 dakikası berabere biten mücadelede Alexis Sanchez 101. dakikada altı pas üzerinde topa son dokunan isim oldu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken, Arsenal finalde Chelsea‘nin rakibi oldu. (SPORVADİSİ)