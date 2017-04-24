Asitli saldırı nedeniyle iki kişi tutuklandı— 24 Nisan 2017
Gece kulübünde tartıştığı bir gruba yönelik zehirli asit dolu spray püskürten ve iki kişinin kör olmasına, 20 kişinin de yaralar almasına neden olan iki kişi tutuklandı.
Geçtiğimiz hafta başında Doğu Londra, Hackney’de Mangle adlı gece kulübünde tartıştığı bir gruba yönelik zehirli asit dolu spray püskürten ve iki kişinin kör olmasına, 20 kişinin de yaralar almasına neden olan iki kişi tutuklandı.
Geçtiğimiz Cuma günü 24 yaşındaki Andre Phoenix’in, aleyhine yapılan yedi suçlamanın ardından tutuklanmasını takiben Towie’nin ünlü yıldızı Ferne McCannan’ın sevgilisi olduğu belirtilen 25 yaşındaki Arthur Collins de, Cumartesi günü Hackney Polisi, silahlı Doğu Londra Operasyon ekibi ve Northamptonshire Polisi’nin ortak çalışmasıyla yakalanarak, tutuklandı.
Öte yandan 17 Nisan Pazartesi günü sabaha karşı meydana gelen asitli saldırı olayında 22 yaşındaki bir kadının bir gözünü kaybettiği, daha sonra ikinci bir kişinin de gözünden olduğu polis tarafından açıklandı. Olay sırasında sıkılan spray sonucu içindeki zehirli asitten 20 kişi çeşitli derecelerde yaralar aldı.
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