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Bilim yürüyüşüne Londralı’lardan da büyük destek

— 24 Nisan 2017

Dünya çapında ilk kez düzenlenen Bilim Yürüyüşü’ne on binlerce kişi katıldı. Göstericiler bilimsel gerçeklerin dikkate alınması çağrısı yaparken, otokratların bilgili olmayan bir toplum istediğine dikkat çekti.

Bilim özgürlüğü ve bilimsel çalışmaların sonuçlarına gereken değerin verilmesini talep eden binlerce kişi cumartesi günü dünyanın yaklaşık 600 kentinde düzenlenen “Bilim Yürüyüşü”ne katıldı.

Bilim Yürüyüşü düzenlenmesi fikri ABD Başkanı Donald Trump’ın bilimsel çalışmalara yönelik tutumu oldu. İklim değişikliğine ilişkin bilimsel bulguları inkâr etmeye çalışan Trump, bilimsel çalışmalara ayrılan bütçede de kısıtlamalar yapılmasını öngörüyor.

LONDRA’DA DA BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi bilim yürüyüşündeki yerini aldı. Trafalgar Squar’daki yürüyüşte göstericiler, bilime olan saygılarını açtıkları pankartlarda dile getirdi.

Washington’daki Bilim Yürüyüşü’ne yağmura rağmen binlerce insan katıldı

Dünya çapında ilk kez düzenlenen yürüyüşlerin merkezi ABD’nin başkenti Washington oldu. Washington’da yağmura rağmen yaklaşık 10 bin kişi gösteriye katıldı. Bunun yanı sıra New York, Chicago, Los Angeles gibi kentlerde de yürüyüşe dahil oldu.

Cumartesi günü ilk gösteriler Avustralya ve Yeni Zelanda’da yapıldı. Avustralya’nın Sidney kentinde beyaz önlükler giymiş binlerce kişinin katıldığı Bilim Yürüyüşü’nde, “bilim olmadan her şey sadece bir kurgu,” “bizim düşünenlere ihtiyacımız var, inkârcılara değil” yazılı pankartlar dikkati çekti.

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