Birmingham’ın durumu kötü

Kerim Frei’nin 18 kişilik kadroda olmadığı maçta Birmingham City rakip sahada Newcastle’a 1-0 yenilerek küme düşme hattının hemen üstüne indi.

40 bin 884 futbolseverin izlediği karşılaşmada Newcastle, 68’de bulduğu golle üç puanı alıp, Premier Legue’e yeniden dönmeye iyice yaklaştı. Birmingham City ise 44 maçta 47 puanla 21’inci sıraya inerken, bir altındaki Blackburn’ün ise 44 maçta 45 puanı bulunuyor. İki takımın da oynayacağı iki maç bulunuyor.