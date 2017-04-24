Braintree’nin kümede kalması zorlaştı

Vanarama National League’de Hakan Ramis’in menajerliğini yaptığı Braintree, bitime bir hafta kala sahasında Barrow’a 2-0 yenilerek kümede kalma umudunu azalttı.

778 futbolseverin izlediği karşılaşmanın 65 ve 78’inci dakikalarında yediği gollerle sahadan puansız ayrılan Braintree 45 maçta 48 puanda kalıp, 22’nci sıraya indi. Braintree, gelecek Cumartesi günü son maçında rakip sahada Aldershot’u yense bile önündeki rakipleri olan ve sahalarında oynayacak 50’şer puanlı Torquay United ve Guiseley ile 49 puanlı York City’den en az ikisinin mağlup olmasını bekleyecek.