Braintree’nin kümede kalması zorlaştı

Bilim yürüyüşüne Londralı’lardan da büyük destek— 24 Nisan 2017
Dünya çapında ilk kez düzenlenen Bilim Yürüyüşü’ne on binlerce kişi katıldı.
Vanarama National League’de Hakan Ramis’in menajerliğini yaptığı Braintree, bitime bir hafta kala sahasında Barrow’a 2-0 yenilerek kümede kalma umudunu azalttı.
778 futbolseverin izlediği karşılaşmanın 65 ve 78’inci dakikalarında yediği gollerle sahadan puansız ayrılan Braintree 45 maçta 48 puanda kalıp, 22’nci sıraya indi. Braintree, gelecek Cumartesi günü son maçında rakip sahada Aldershot’u yense bile önündeki rakipleri olan ve sahalarında oynayacak 50’şer puanlı Torquay United ve Guiseley ile 49 puanlı York City’den en az ikisinin mağlup olmasını bekleyecek.
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