Çocuklar mağdur olacak

HACKNEY Belediyesinin hava kirliliğinin önüne geçmek için haziran ayında başlatacağı yasak, çocuklarını okula bırakmak isteyen ebeveynlerin özel araç kullanmasını sınırlandırıyor. Karar bazı kesimin takdirini alırken bazı kesimden de tepki aldı. Hava kirliliğinin önüne geçmek için uygulanacak bu kurala göre çocuklarını özel araçlarıyla okula bırakan aileler Haziran ayından itibaren 130 poundluk ‘hava kirliliğine teşvik’ cezası uygulanacak.

Yener Güngör

Uzun zamandır herhangi bir trafik cezasına çarptırılmadım. Trafik kuralları konusunda İngiltere’nin özellikle çok katı kuralları ve uygulamaları bulunuyor. Araç kullanırken oldukça dikkatli olmaya çalışıyorum fakat kurallara adapte olmak oldukça sıkıntılı. Kuralların birçoğunun katı olduğunu düşünüyorum. Hackney Belediyesinin uygulamaya koyacağı kuralıysa kesinlikle destekliyorum fakat Londra’da yaz ayları dışında havalar oldukça soğuk ve yağmurlu. Bu durumda çocuklar okula giderken büyük sıkıntılar yaşıyor. Umarım Hackney Belediyesi bu uygulamayı düşünürken kış ayları için de bir çözüm bulmuştur.

Osman Ercan

Hackney Belediyesinin uygulamaya koyacağı kuralın trafiğe katkıdan ziyade zarar vereceğini düşünüyorum. Çünkü aileler işlerine giderken çocuklarını okula bırakıyor ve oradan iş yerlerine gidiyor. Bu uygulamanın çok faydalı olacağını düşünmüyorum tam aksine trafiği olumsuz yönde etkileyecektir. Tabii ki bizler ne söylersek söyleyelim, koyulan kurallara her zaman uymak ve onları uygulamak zorundayız. Bu uygulamaları yürürlüğe koyan belediyelerin alternatif çözümler de bulmaları gerekiyor.

Selim Harun

Ailelerin çocuklarını okula kendi araçlarıyla bırakmaları gerektiğini düşünüyorum fakat okula kendi araçlarıyla giden aileler, ciddi derecede trafiği engelliyor ve hava kirliliğine neden oluyorlar. Bu soruna çözüm bulunması gerekiyordu. Alınan kararın hava kirliliği konusuna ciddi etkileri olacağını düşünüyorum. Bir aile, birden fazla araba kullanıyor bu da hem trafik yoğunluğunu artırıyor hem de hava kirliliğine neden oluyor. Tabii özel firmaların para kazanması için koyulan kurallara da karşı olduğumu belirtmek isterim. Genellikle ceza kesen kişilerin saklandığı ve sürücülerin araçlarını terk etmesiyle ortaya çıkıp ceza kestiği bilinen bir gerçek. Bu sorun birkaç defa gündeme geldi fakat sonradan tekrar unutuldu. Umarım yeni alınan karar cezacılar tarafından suiistimal edilmez.

Selim Zurnacı

Hackney Belediyesinin uyguladığı bu kural oldukça olumlu bir yaptırım olarak bizlere geri dönecektir. Gerek trafiği rahatlatma olsun gerekse hava kirliliğinin önüne geçmek için çok ciddi faydası olacaktır.

Hasan Salih

Görev icabı hemen hemen her gün araba kullanıyorum. Özellikle İngiltere’de araba kullanımının diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Londra genelinde uygulanan kurallar ve yaptırımlar kaza oranını azaltıyor. Hackney Belediyesinin uygulamaya başladığı kuralaysa katılıyorum. Fakat çocukların tek başına okula gitmesini istemem. Ailelerin çocuklarla okula gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hackney genel konum olarak oldukça kalabalık ve yoğun bir bölge olma niteliği taşıyor. Bundan kaynaklanarak bazen kötü olaylar da meydana geliyor. Bu yüzden ailelerin çok dikkat etmeleri gerekiyor.

Öncel Mulla

Hackney Belediyesi oldukça yoğun bir bölge olduğu için alınan bu kararın mantıklı olduğunu düşünüyorum fakat Güney Londra gerek trafik anlamında gerekse hava kirliliği konusunda Kuzey Londra’ya nazaran daha iyi seviyelerde. Hackney Belediyesinde bir noktadan bir diğer noktaya gitmek istediğimizde ciddi zaman harcıyoruz.

Nurgül Özejder

İngiltere’de trafik kuralları oldukça katı. İngiltere çok kalabalık bir ülke olduğu ve düzenin sağlanması için böyle kurallar gerekiyor. Fakat bazı noktalarda uygulanan bu kurallar bazen çok gereksiz ve insanların cebinden para çıkartmak için koyulan kurallar olarak göze çarpıyor. Örneğin bir 30 km olan bir yolda ilerliyorsunuz fakat 1-2 dakika ilerledikten sonra hız limiti bir anda 20 km ye düşüyor. Birkaç dakika daha ilerledikten sonra hız limiti tekrar değişiyor. Bu tarz kafa karışıklığının önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hackney Belediyesinin uygulamaya koyduğu bu kuralı çok tasvip etmiyorum. Çünkü insanlar çocuklarını okula getirip güvenli bir şekilde okuldan almak istiyor. Bu uygulama ile hava kirliliğinin ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmek isteniyorsa belediyenin alternatif çözümler üreterek ailelere sunması gerekiyor bu da oldukça zor.

Özgür Topalca

İngiltere’de uygulamada olan trafik kuralları oldukça uygun ve caydırıcı. Yaklaşık 18 yıldır araba kullanıyorum ve dikkatli bir şekilde trafik kurallarına uyduğum takdirde hem kendimi hem de çevremdeki diğer araç sürücülerinin güvenliğini sağlamış oluyorum. Tabii ki trafik kurallarına uymayarak kurallara karşı gelen birçok sürücü var; onların da gerekli ceza yaptırımları çerçevesinde cezalandırıldıklarını düşünüyorum. Hackney Belediyesinin Haziran’da başlatacağı uygulamayıysa alt yapısı yetersiz bir yaptırım olarak görüyorum. Çünkü aileler çocuklarını okula bırakmadıkları takdirde bu çocuklar nasıl okula gidip gelecekler. Aile bireylerinden en azından bir tanesi iş yerine giderken çocuklarını okula bırakıp iş yerine öyle geçiyor. Uygulama başladığı takdirde iyiyi kötüyü ayırt edemeyen çocukların okula gidip gelmelerinde sıkıntı yaşamayacaklarının garantisini kimse veremez. Eğer belediye servis ayarlayıp çocukları evden alacaksa uygulama tam anlamıyla başarılı olabilir. Fakat diğer türlü hava kirliliğinin önüne geçilmek istenirken birçok istenmeyen sıkıntıların yaşanmasına sebep verilebilir.