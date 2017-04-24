Day-Mer tiyatro günleri düzenledi

1989 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Day-Mer Londra Meydan Sahnesi tiyatrosu, yeni oyunlarıyla tiyatro severlerle buluştu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen konferans ile birlikte oyunlar ve sergi hakkında bilgi veren Day-Mer Londra Sahnesi yöneticileri ve oyuncuları tiyatro günleri geleneğini uzun yıllar sürdürmek istediklerini dile getirdi. Rahime Simpson’un yönettiği ‘Dış Ses’, ‘Evim! Güzel Evim!’ ve Mine Sögüt’ün ‘Sinekler Sevişirken’ adlı öyküsünden Gamze Arslan’ın uyarladığı ‘Pencereyi Kapat Anne’ adlı üç oyun tiyatro severlerle buluştu. Tiyatro günleri kapsamında, oyuncu ve akademisyen Berrin Çelik yönetmen ve eğitimci Rahime Simpson ve Ayşe Nur Doğan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Tiyatro Metinlerinde Kadınlar’ ve ‘Dünden Bugüne Day-Mer Londra Meydan Sahnesi’ konulu söyleşi ve sergi White Hart Lane’de bulunan Day-Mer binasında gerçekleştirildi.

Panelde konuşma gerçekleştirilen yönetmen ve eğitimci Rahime Simpson “Toplumsal sorunlarımızı bir araya gelerek çözüme kavuşturmak için böyle güzel organizasyonlar düzenliyoruz. Oyunlarımızı, düşüncelerimizi izleyicilerimize aktarıyoruz. Bizler özgürlüğümüzü yitirmeden yaptığımız işlerde her zaman seyircilerimizle bir bağ oluşturduk. Tiyatro oyunlarımızda en büyük sıkıntılarımızdan birisi kadın izleyicilerimizin yeteri ilgiyi göstermeği ve oyunlar hakkında yeteri kadar paylaşımlarda bulunulmadığı eleştirisini yapabiliriz. Kadın izleyicilerimize yeri geldiğinde evlerde toplanarak oyunlar oynadık. Onlara tiyatroyu sevdirmek için elimizden gelen bütün enerjimizi vermeye çalışıyoruz. Bizler ilk sahnemizi kurduğumuzda birçok sanatçı ve sanat için varını yoğunu bizlerle paylaşan kişilerle bugünlere kadar geldik.” açıklamalarında bulundu. Ayşe Nur Doğan, gerçekleştirdiği konuşmada “Tiyatro oyunlarına katılımın artması için çaba gösteriyoruz. Sanatsal üretim eski yıllara göre çok daha iyi durumda fakat bunun oluşturduğu dezavantajlar meydana geliyor. Bizler önümüzdeki yıllar için daha verimli ve daha sıkı bir şekilde çalışmamız gerektiğini biliyoruz.” dedi. Yaklaşık 1,5 saat süren panelin ardından geçmiş yıllarda oynanan tiyatro oyunlarından sahneler, paneli izlemeye gelen izleyicilere izletildi.