Diyanet İşleri Başkanı Londra’ya geliyor

Bilim yürüyüşüne Londralı’lardan da büyük destek— 24 Nisan 2017
Dünya çapında ilk kez düzenlenen Bilim Yürüyüşü’ne on binlerce kişi katıldı.
KUTLU Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kuzey Doğu Londra’da yapılacak programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de katılacak.
“Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” temalı programda dünya birincisi hafız Ali Tel, Kuran ziyafeti verecekken ünlü ilahi korosu Dr. Fatih Koca ve Ekibi ise en sevilen eserleri seslendirecek. Prof. Mehmet Görmez ise programa onur konuğu olarak katılacak. 30 Nisan Pazar saat 13.30’da başlayacak programa Walthamstow Town Hall (E17 4JF) ev sahipliği yapacakken, giriş herkese açık ve ücretsiz olacak.
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