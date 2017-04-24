Erhun Öztümer 45 dakika oynadı

Üçüzlerine farklı zamanlarda hamile kaldı— 24 Nisan 2017
Kathleen, Delilah ve Tabitha üçüz kardeşler… Ancak çok nadir görülen ‘gebelik üstüne gebelik’ olayı nedeniyle, Tabitha kardeşlerinden 2 hafta daha küçük.
Sky Bet League One’da Walsall, rakip sahada Coventry’ye 39’uncu dakika golüyle 1-0 yenilirken, sakatlığını atlatmaya başlayan Erhun Öztümer, oyuna ikinci yarı başında girdi.
Karşılaşmayı 9 bin 284 futbolsever izledi.
Walsall, bitime iki hafta kala 44 maçta 58 puanla 13’üncü sırada yer aldı.
Walsall’un kalan maçları
25 Nisan Salı
19.45 Walsall-Port Vale
30 Nisan Pazar
12.00 Walsall-Milton Keynes
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak