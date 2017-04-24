Esrar kullanımının serbest bırakılmasını istediler

B tipi uyuşturucuların serbest bırakılması için binlerce kişi Londra’nın ünlü Hyde Park’ın da ‘420 protest’ adıyla gösteri yaptı.

Gösteri esnasında bölgede bulunan çok sayıda polisin yaptığı kontrollerde de uyuşturucuya bağlı suçlardan aranan 12 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Gösteriye katılanlar B sınıfı uyuşturucu üstündeki baskının kalkarak, kullanımının serbest bırakılacağına inandıklarını söyledi. Gösteride bulunan büyük polis varlığının zaman kaybı olduğunu dile getirilerek, yaptıklarının barışçıl bir eylem olduğu ifade edildi. Hampshire Uyuşturcu Topluluğundan Sy Digham, bu gösterilerin dört yıldan beri sürdüğünü belirterek, “Her yıl katılıyorum. 4 yıl önce 4000 kişi vardı, şimdi onun çok katı kişi burada bulunuyor.Esrar topluluğu çok geniş. Ülke çapında bu tür 9 etkinlik düzenleniyor” dedi.

Tottenham Dostluk Kulübü’nden Paul Roberts, “Burada tıbben esrar ile neler yapılabileceğini göstermek istiyoruz” derken, St Albans’tan gelen Lucy Pearce ise 19 yaşından beri esrar içtiğini, başına herhangi bir zararlı olay gelmediğini söyledi ve epilepsi gibi çok sayıda vakada da olumlu sonuçlar alındığını öne sürdü.

Gösterinin adı olan ‘420 protest’, ABD’de uyuşturucuya karşı kabul edilen ilk yasanın numarasından geliyor. Benzer gösteriler ABD ve diğer birçok ülkede de yapılıyor.