Londra Gazete
Son haberler
24 Nisan 2017 - Çocuklar mağdur olacak
22 Nisan 2017 - Fransa kritik dönemeçte
22 Nisan 2017 - Türk Muhasebeciler Birliği yeni bir buluşma düzenliyor
22 Nisan 2017 - Accounting Direct Plus’tan mülk yatırımına dair seminer
22 Nisan 2017 - Göçmenlik ve ev işçiliği
Home / İngiltere ve Londra / Esrar kullanımının serbest bırakılmasını istediler

Esrar kullanımının serbest bırakılmasını istediler

— 24 Nisan 2017

B tipi uyuşturucuların serbest bırakılması için binlerce kişi Londra’nın ünlü Hyde Park’ın da ‘420 protest’ adıyla gösteri yaptı.

Gösteri esnasında bölgede bulunan çok sayıda polisin yaptığı kontrollerde de uyuşturucuya bağlı suçlardan aranan 12 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Gösteriye katılanlar B sınıfı uyuşturucu üstündeki baskının kalkarak, kullanımının serbest bırakılacağına inandıklarını söyledi. Gösteride bulunan büyük polis varlığının zaman kaybı olduğunu dile getirilerek, yaptıklarının barışçıl bir eylem olduğu ifade edildi. Hampshire Uyuşturcu Topluluğundan Sy Digham, bu gösterilerin dört yıldan beri sürdüğünü belirterek, “Her yıl katılıyorum. 4 yıl önce 4000 kişi vardı, şimdi onun çok katı kişi burada bulunuyor.Esrar topluluğu çok geniş. Ülke çapında bu tür 9 etkinlik düzenleniyor” dedi.

Tottenham Dostluk Kulübü’nden Paul Roberts, “Burada tıbben esrar ile neler yapılabileceğini göstermek istiyoruz” derken,  St Albans’tan gelen Lucy Pearce ise 19 yaşından beri esrar içtiğini, başına herhangi bir zararlı olay gelmediğini söyledi ve epilepsi gibi çok sayıda vakada da olumlu sonuçlar alındığını öne sürdü.

Gösterinin adı olan ‘420 protest’, ABD’de uyuşturucuya karşı kabul edilen ilk yasanın numarasından geliyor. Benzer gösteriler ABD ve diğer birçok ülkede de yapılıyor.

Haber Okunma Sayısı: 100
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

20 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 842

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close