Hollandalıların gözbebeği

Üçüzlerine farklı zamanlarda hamile kaldı— 24 Nisan 2017
Kathleen, Delilah ve Tabitha üçüz kardeşler… Ancak çok nadir görülen ‘gebelik üstüne gebelik’ olayı nedeniyle, Tabitha kardeşlerinden 2 hafta daha küçük.
2003 yılında Hollanda’da en seksi kadın olarak seçilen güzel model ve striptiz hocası Sylvie Meis verdiği birbirinden seksi pozlarla Hollanda basının ilgi odağı oldu. Rafael Van Der Vaart’ın eşi olarak da bilinen ünlü model yürekleri hoplatmaya devam ediyor.
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