Liverpool’un serisi son buldu

Metro hattında trenin çarptığı bir kişi öldü— 24 Nisan 2017
Londra’da Northern Line metro hattında trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Liverpool, konuk ettiği Crystal Palace‘a Christian Benteke‘nin golleriyle boyun eğdi ve iki maçlık galibiyet serisi son buldu: 1-2.
İngiltere Premier League’in 34. haftasında Liverpool evinde Crystal Palace‘ı konuk etti.
Anfield’daki maça iyi başlayan Liverpool oldu ve dakikalar 24’ü gösterirken Coutinho Kırmızılar’ı 1-0 öne geçirdi.
Pes etmeyen Crystal Palace 42. dakikada golcüsü Christian Benteke ile skoru eşitledi.
İkinci yarıda rakip yarı sahada üretkenlikten uzak kalan Liverpool, üstünlük golü aradığı dakikalarda yenik duruma düştü. Günün başarılı ismi Benteke 74’te bir kez daha sahneye çıktı: 1-2. Belçikalı yıldız böylece 31 lig maçında 15 gole ulaştı.
Son düdükle birlikte Liverpool haftayı puansız kapattı ve üçüncülük yarışı adına büyük kayıp verdi. (SPORVADİSİ)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak