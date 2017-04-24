Metro hattında trenin çarptığı bir kişi öldü— 24 Nisan 2017
Londra’da Northern Line metro hattında trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Londra’da Northern Line metro hattında trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Pazar günü sabah 8.00 sularında Güney Londra’daki Tooting Broadway istasyonunda meydana gelen olayın detayları henüz açıklanmadı. Londra Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, sabah 7.55’te yapılan ihbar üzerine olay yerine gidildiğini, ancak trenin çarptığı bir erkeğin kurtarılamadığı açıklandı. Londra Ulaştırma Polisi tarafından yapılan açıklamada ise olay yerinde hayatını kaybeden kişiyle ilgili şüpheli bir durum olmadığı belirtildi.
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