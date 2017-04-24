Londra Gazete
Son haberler
22 Nisan 2017 - Fransa kritik dönemeçte
22 Nisan 2017 - Türk Muhasebeciler Birliği yeni bir buluşma düzenliyor
22 Nisan 2017 - Accounting Direct Plus’tan mülk yatırımına dair seminer
22 Nisan 2017 - Göçmenlik ve ev işçiliği
21 Nisan 2017 - Şah Gaziler ve Ersin Mersin Burger King şubesi açtı
Home / İngiltere ve Londra / Metro hattında trenin çarptığı bir kişi öldü

Metro hattında trenin çarptığı bir kişi öldü

— 24 Nisan 2017

Tooting Broadway metro istasyonu.

Londra’da Northern Line metro hattında trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Pazar günü sabah 8.00 sularında Güney Londra’daki Tooting Broadway istasyonunda meydana gelen olayın detayları henüz açıklanmadı. Londra Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, sabah 7.55’te yapılan ihbar üzerine olay yerine gidildiğini, ancak trenin çarptığı bir erkeğin kurtarılamadığı açıklandı. Londra Ulaştırma Polisi tarafından yapılan açıklamada ise  olay yerinde hayatını kaybeden kişiyle ilgili şüpheli bir durum olmadığı belirtildi.

Haber Okunma Sayısı: 21
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

20 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 842

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close