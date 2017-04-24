Üçüzlerine farklı zamanlarda hamile kaldı— 24 Nisan 2017
Kathleen, Delilah ve Tabitha üçüz kardeşler… Ancak çok nadir görülen ‘gebelik üstüne gebelik’ olayı nedeniyle, Tabitha kardeşlerinden 2 hafta daha küçük.
Kathleen, Delilah ve Tabitha üçüz kardeşler… Ancak çok nadir görülen ‘gebelik üstüne gebelik’ olayı nedeniyle, Tabitha kardeşlerinden 2 hafta daha küçük.
ÜÇÜZLERE AYNI ANDA HAMİLE KALMADIĞINI ÖĞREDİ
İngiltere’nin Canterbury kenti, eşine az rastlanan bir doğuma sahne oldu. 37 yaşındaki Jonale Broad ve eşi, çocuk sahibi olmaya karar verdi.
Gazete Habertürk‘te yer alan habere göre; Jonale Broad, hamile olduğunu anladıktan sonra gittiği kontrollerde üçüzlerinin olacağını öğrenince büyük şok yaşadı. Ancak daha bu şaşkınlığı üzerinden atamadan, bir de bu çocuklara aynı anda hamile kalmadığını öğrendi.
32 HAFTADA DOĞDULAR
Gebelik üstüne gebelik (superfoetation) adı verilen bu nadir olay nedeniyle Jonale Broad, ilk olarak çift yumurta ikizleri Kathleen ve Delilah’a, 2 hafta sonra ise Tabitha’ya hamile kalmıştı. Şanslı annenin doktoru, Delilah’ın gelişiminin durması üzerine 32’nci haftada doğumu gerçekleştirme kararı aldı. Şu anda 18 aylık olan üçüzlerden Tabitha, 2 hafta küçük olmasına rağmen kardeşlerine tıpatıp benzemesi nedeniyle basının hayli ilgisini çekti. Anne Broad, yaşadığı mucizeyi şöyle anlattı: “İlerleyen yaşımız nedeniyle çocuk yapma girişimlerimizin uzun süreceğini tahmin ediyorduk. Bu girişimler sırasında 2 kez hamile kaldığımı öğrenmek benim için büyük bir sürpriz oldu. Kendimi çok şanslı hissediyorum.”
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