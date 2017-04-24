Wood Green’in anti-ırkçılık kutlamasında Jeremy Corbyn konuştu

Haber ve Fotoğraflar: Onur Uz

Geçtiğimiz Pazar günü 40. Yıldönümü anılan “Wood Green Direnişi anması”, birbirinden önemli konuşmacılar ve şenlikler eşliğinde Kuzey Londralılar ile buluştu. Etkinliğe Londra’nın başka bölümlerinden de gelen birçok ziyaretçinin doldurduğu ve Ducketts Common parkında yer alan etkinliğe konuşmacı olarak ana muhalefet parti lideri Jeremy Corbyn de katıldı.

1977’de Britanya’nın aşırı sağ kesim komünitelerinden olarak bilinen The National Front’un ırkçı sloganlarını halkın direnişi sayesinde gerçekleştirememelerinin 40’ıncı yıldönümünü anan günde, birçok önemli toplumsal isim konuşmacı olarak katılırken Day-Mer Adıyaman Halk Oyunları grubu dans şovlarıyla günün unutulmaz bölümlerinden biri oldu.

“BARIŞIN SIRRI BİRLİKTELİKTE”

Etkinlikte konuşmacı olarak katılımı beklenen Jeremy Corbyn, konuşmalar arasında sürpriz bir şekilde sahnede belirirken, Ducketts Common’da etkinliğe katılan yüzlerce kişi Corbyn’i heyecan ve mutlulukla karşıladı. “Yeni Başbakanımız” olarak iki kez takdim edilen Corbyn, yaptığı konuşmada Wood Green direnişinin önemine değinirken, önümüzdeki Haziran ayında gerçekleşecek Genel Seçim’e değinmedi.

“Geleceğimizde ırkçılık, ayrımcılık ve faşistlik yok. Toplumların birbiriyle en sağlıklı biçimde hoşgörüyle yaşayabilmesi için bir araya gelmeleri ve bir arada çalışmaları şart.

“Kuzey Londra, Londra’nın en mozaik kültürel zenginliğine sahip alanlarından birisi ve bu değerin korunması ve yaşatılması için elimizden geleni yapacağız.”

Hornsey ve Wood Green’den İşçi Partisi Milletvekili Catherine West ise, yaptığı konuşmada her zaman mültecilerin yanında olduğunu belirtirken, insan hakları ve eşitliğin önümüzdeki genel seçimlerde kazanması gerektiğini vurguladı. Komedyen Ava Vidal tarafından sunulan etkinlikte yüzlerce katılımcı Muhafazakar Hükümetin dayattığı kesintiler ve ayrımcı dalgaları eleştirirken, alana stand açmış birçok farklı dernek ve organizasyon ile de iletişim kurma şansı yakaladı.