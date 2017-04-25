Akıncı’nın “federasyonun” ne olduğunu doğru anlamasını diledi

Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın federasyonu’nun ne olduğu hakkında doğru anlamasını diledi ve Türk tarafının talep ettiği her şeyin kabul edildiği bir federasyon örneğini verme çağrısında bulundu.

Anastasiadis, şahsen tavizler verdiğini; ancak bunların Kıbrıs Rum toplumun menfaatlerine karşı olmadığını ve Kıbrıs Türk toplumunun endişelerini karşılayan tavizler olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Anastasiadis Kotsiatis köyünde yapılan bir açılış törenindeki konuşması sırasında yukarıdaki açıklamayı yaptı.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için yapılan müzakerelerde sorunlar yaşadığını ifade ederek Akıncı’nın kendisine federasyonun ne olduğunu anlaması için yaptığı çağrı hakkında üzüntüsünü ifade etti.

Anastasiadis, devamla, tüm Kıbrıslıların diğer Avrupalı vatandaşların yararlandığı haklardan faydalanması amacıyla Kıbrıs’ın yeninde birleşmesine kadar çalışmalarına devam edeceği güvencesini verdi.

Ekonomiye de değinen Nikos Anastasiadis, 2013 yılında bir aylık ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli fonlar olmadığı ancak dört yıl sonra herksin gurur duyması gerektiğini çünkü “Avrupa’daki en iyi büyüme oranları arasında bulunuyoruz” dedi.

Anastasiadis, ekonomi alanında yapılan başarılı çalışmalar için hükümet, parlamento, sendikalar, çalışanlar ve halka teşekkür etti.

Ekonomi alanında hala daha bazı sorunlar olduğuna işaret eden Anastasiadis, bunların çözüleceğini ve hükümet savunmasız grupların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarına devam edeceği güvencesini verdi. (KIBRIS)