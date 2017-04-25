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Bir İngiliz savaş gemisi, ilk kez Karadeniz’e gitti

— 25 Nisan 2017

 

İngiliz savaş gemisi HMS Daring, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz‘e açıldı.

Reuters haber ajansı boğazda çekilmiş iki fotoğrafı geçerken, Kraliyet Donanması’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

İngiltere Başbakanı Theresa May‘in Karadeniz‘e savaş gemisi göndereceği Ocak ayı sonunda İngiliz basınında yer almıştı.

UKRAYNA’YA GİDECEK

Söz konusu adım, Soğuk Savaş’tan bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor.

Basına yansıyan haberlerde, uçaksavar roketleri taşıyan savaş gemisinin Ukrayna‘ya gideceği belirtilmişti. Savaş gemisindeki yüzlerce asker, Ukrayna topraklarındaki gizli NATO tatbikatına katılacak.

NATO‘nun önemli üyesi İngiltere, geçen yıl Rusya sınırına asker ve savaş uçakları göndereceğini duyurmuştu. Bu açıklamayla birlikte NATO-Rusya arasındaki sürtüşmenin de fitili ateşlenmiş oldu.

Binlerce ABD, İngiliz, Alman ve diğer ülkelerden gelen NATO askerleri, halihazırda Rusya sınırlarındaki tatbikatlara katılıyor. (HABERLER.COM)

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