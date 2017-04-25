Churchill için böyle dedi: Burnu sürtüldü

Çanakkale Kara Savaşları’nın 102. yıldönümü kapsamında Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi. Törene katılan İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, genç bir diplomatken, 1990’daki törene Birleşik Krallık Kraliyet Lejyonu’ndan gazilere eşlik ettiğini belirterek, şunları söyledi:

MUSTAFA KEMAL DOĞDU

“Gruptaki en genç kişi 93 yaşındaydı, ancak çatışmaların yapıldığı sahaları ziyaret ederken hatıraları net ve acı vericiydi. Birlikte çarpıştıkları Türklere duydukları saygı açıkça görülüyordu. O gazilerle karşılaştıkları zaman aralarındaki o karşılıksız sıcak duygular beni hâlâ etkiler. Burada büyük devlet adamı (Winston) Churchill’in burnu sürtülürken Mustafa Kemal Atatürk gibi yeni ulusal kahramanlar doğdu. Ancak her şeyin ötesinde bugün burayı, 9 korkunç ve kanlı ayda yarım milyona yakın askerin, genç adamın, babanın, eşin, oğulun, erkek kardeşin öldüğü veya yaralandığı yer olarak anıyoruz.

HAYRETLER İÇİNDEYİZ

Tarihçiler bu seferin stratejik önemini inceler ve karargâhlarda veya muharebe alanlarında farklı kararlar verilmiş olsaydı nelerin olabileceğini tartışır. Ama bugün biz bu akademik tartışmaları bir kenara bırakıyor ve bu tepelerde, dere yataklarında ve sahillerde insanların ne korkunç acılar çektiğini düşünüyor ve 1915’te burada savaşanların cesaretine, fedakârlığına ve daha çok da duydukları şefkate hayretler içinde kalıyoruz.”

ÇANAKKALE’NİN AKREDİTE KONUĞU

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Çanakkale Kara Savaşları’nın 102. yılı törenleri için görme engelli eşi Maggie Moore’un rehber köpeği “Star”a akreditasyon kartı çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Twitter hesabından teşekkür etti. Büyükelçi Moore, kişisel Twitter hesabı “@UKAmbRichard”dan, eşi Maggie Moore’un rehber köpeği “Star” için çıkarılan “diplomatik misafir akreditasyon kartı”nın fotoğrafını paylaştı.

Moore, Türkçe ve İngilizce mesajında Türkçe “Tebrikler

@TCKulturTurizm. Rehber köpeklerin üstlendiği hayati önemdeki görevin harika biçimdeki takdiri. Gururla takacak @rehberkopekler” ifadelerini kullandı. (AA)