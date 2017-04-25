Crawley Town kümede kaldı

Churchill için böyle dedi: Burnu sürtüldü— 25 Nisan 2017
Çanakkale Kara Savaşları’nın 102. yıldönümü kapsamında Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi.
Türk işadamı Ziya Eren’in sahibi olduğu Crawley Town İngiltere Sky Bet League Two’da sahasında Carlisle ile 3-3 berabere kalarak matematiksel olarak kümede kaldı. Son haftalarda üst üste aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara inen Crawley bitime iki hafta kala 44 maçta 50 puana ulaşıp, derin nefes aldı.
12 ve 25’te attığı gollerle 2-0 öne geçen Crawley Town, 29-42 ve 59’daki Carlisle’nin gollerini engelleyemedi. Karşılaşmanın 90+2’inci dakikasında ise Crawley Town yenilgiden kurtuldu ve skoru 3-3 yaptı. Karşılaşmayı 2 bin 003 futbolsever takip etti. Crawley Town, 29 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’de rakip sahada Cambridge United’la oynayacak.
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