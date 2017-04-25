Enfield’de gün ortasında bu adamı göğsünden bıçakladılar

Geçtiğimiz Cumartesi günü Enfield Exeter Road üzerinde öğle saatlerinde göğsünden bıçaklanan bir erkek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bir ihbar üzerine 13.30 sularında olay yerine giden ambulans ve hava ambulans ekiplerinin, 45 dakika boyunca yaptıkları müdahaleye rağmen 42 yaşındaki Cheshunt bölgesinden Damien McLaughlin kurtarılamadı.

Polis, tanık ifadeleri doğrultusunda maskeli oldukları belirlenen üç saldırganı ilerleyen saatlerde cinayet şüphesiyle tutukladı. Saldırganların 21, 18 ve 17 yaşlarında oldukları öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Enfield Police’ten DCI Larry Smith, “Bay McLaughlin Cumartesi öğleden sonra sokakta öldürüldü. Birtakım tanıklarla görüştük. Ancak dikkat çekici bir şey görmüş fakat polise henüz ulaşamamış başka insanlar olduğundan da eminim. Ayrca bazı insanların cep telefonu ile fotoğraf çekmiş olabileceğini de düşünüyorum. Herhangi bir tanık ve elinde araştırmamıza yarayacak metaryel olanların bizi aramalarını istiyoruz” dedi.

Bu kişilerin 020 8345 3985’ten polisi veya 0800 555 111’den Crimestoppers’ı aramaları istendi.