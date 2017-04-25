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Genç kızın hayatını ‘maskara’ kurtardı

— 25 Nisan 2017

İngiltere’de yaşayan 27 yaşındaki Jordan Bone isimli genç kız 15 yaşında geçirdiği trafik kazasından sonra bir daha yürüyemeyeceğini öğrendi. Ancak o tüm hayatını bir maskara sayesinde yeniden inşa etti. Şimdi sosyal medyada milyonlarca takipçisiyle insanlara ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Jordan Bone’un 15 yaşında geçirdiği trafik kazasında boynunda ciddi zedelenme meydana geldi. Genç kız aylarca hastanede kaldı. Doktorlar ömür boyu yatağa mahkum olabilceğini söyledi. Ancak bir çare vardı. Oldukça riskli bir ameliyat. Ameliyatın başarısız olması ihtimalinde sadece yürüme değil konuşma yetisini bile kaybedebilir, hatta ölebilirdi.

Ancak o ve annesi tüm cesaretlerini toplayarak operasyonu kabul etti. Ardından uzun ve zor bir süreç başladı.

Genç kız şimdi 27 yaşında ve hala tedavi görüyor. O zamanları kendi şöyle anlatıyor:

“KOLUMU BİLE KULLANAMIYORDUM”

“Ameliyattan sonra kolumu bile kullanamıyordum. 16. Doğum günüm yaklaşıyordu ve ben hala hastanedeydim. Doğumgünümü evimde kutlamak istiyordum. Benimle görüşen psikolog oldukça harika bir kadındı. Odanan içeri gitrdiğinde gözlerinde oldukça belirgin maskara ve güzel bir saç stili vardı. Beni görür görmez ‘Harika görünüyorsun. Şuna bakın ben böyle görünmek için maskara kullanıyorum. Hadi şimdi sende de deneyelim.’ dedi. O günden sonra her şey benim için değişti. Yemek yememe hemşireler yardımcı oluyordu.

MAKYAJ YAPMAYA BAŞLADIM”

Ancak bir gün çatalı kendim tutmayı denedim ve başardım. Ardından kendi kendime ‘Çatalı tutabiliyorsam neden bir maskarayı da kullanamayayım ki ‘diye düşündüm. Makyaj yapmaya başladım. Makyaj benim yaratıcılığım ortaya koyduğum harika bir iş oldu. Başlarda yüzlerce kez makyaj yapmayı denedim. Başarana kadar. “

“BENİM GÜZEL MÜCADELEM”

Jordan Bone ‘Benim Güzel Mücadelem’ isimli videsuyla YouTube ve Facebook üzerindne 22 milyon insana ulaştı. Milyonlarca takipçisi olan genç kız tüm hayatının bir maskarayla değiştiğini söylüyor. Güzellik blogger’ı aynı tüm dünyaya tekerlekli sandalyenin hayatı yaşamak için bir engel olmadığını göstermek istiyor. Jordan Bone aynı zamanda Instagram ve YouTube üzerinden paylaştığı videolarla ünlü markaların sosyal medyadaki reklam yüzü oldu. (MYNET.COM)

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