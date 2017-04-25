İngiliz gençler, el sanatları ürünleri yaptı

Radiohead’e ‘İsrail konserini iptal et’ çağrısı— 25 Nisan 2017
İngiltere’den çok sayıda sanatçı ve müzisyen, alternatif rock grubu Radiohead’e İsrail’de vereceği konseri iptal etmesi çağrısında bulundu.
KAPADOKYA Eğitim Akademisi Derneği ile İngiltere‘de bulunan Proxis Europe sivil toplum kuruluşunun birlikte hazırladıkları AB Eğitim Programları Erasmus Projesi kapsamında Nevşehir’e giden İngiliz gençler, keçeden çeşitli el sanatları üretti.
İngiltere’nin Birmingham şehrindeki çeşitli sivil toplum örgütlerine mensup 13 genç, KAÇEM’i ziyaretleri sırasında, merkezde yürütülen yetişkin eğitimi ve el sanatları eğitimine yönelik bilgiler aldı. Bu arada gençler, keçe ile çeşitli el sanatları konusunda önce teorik bilgilendirmeden geçti ve sonrasında da keçeden çeşitli el sanatları ürünleri yaptı. Erasmus projesi kapsamında 1 hafta süre ile Kapadokya bölgesinin çeşitli merkezlerini ziyaret eden gençler, bölgede bulundukları süre içerisinde çanak- çömlek, ebru ve halı üretimine ilişkin teorik bilgiler alıp, teorik uygulamalara da katıldı.(DHA)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak