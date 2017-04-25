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İngiliz gençler, el sanatları ürünleri yaptı

— 25 Nisan 2017

KAPADOKYA Eğitim Akademisi Derneği ile İngiltere‘de bulunan Proxis Europe sivil toplum kuruluşunun birlikte hazırladıkları AB Eğitim Programları Erasmus Projesi kapsamında  Nevşehir’e giden İngiliz gençler, keçeden çeşitli el sanatları üretti.
İngiltere’nin Birmingham şehrindeki çeşitli sivil toplum örgütlerine mensup 13 genç, KAÇEM’i ziyaretleri sırasında, merkezde yürütülen yetişkin eğitimi ve el sanatları eğitimine yönelik bilgiler aldı. Bu arada gençler, keçe ile çeşitli el sanatları konusunda önce teorik bilgilendirmeden geçti ve sonrasında da keçeden çeşitli el sanatları ürünleri yaptı. Erasmus projesi kapsamında 1 hafta süre ile Kapadokya bölgesinin çeşitli merkezlerini ziyaret eden gençler, bölgede bulundukları süre içerisinde çanak- çömlek, ebru ve halı üretimine ilişkin teorik bilgiler alıp, teorik uygulamalara da katıldı.(DHA)

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