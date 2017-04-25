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İngiltere’de nadir plaklar için kütüphane kurulacak

— 25 Nisan 2017

Günümüzde plaklar kolaylıkla kırılma, parçalanma ve çizilme sorunlarından kullanışsız hale gelebiliyor. İngiltere ise bu konuda önlem almak için birçok farklı kütüphane ve müzik enstitülüyle anlaşarak plak kayıtlarını koruma merkezi açacağını duyurdu.

Eski plak kayıtlarını koruma altına almak ve mevcutlarını da iyi muhafaza edebilmek için Britanya Kütüphanesi, birçok farklı kütüphane ve müzik enstitüsüyle anlaşarak içerisinde kaset, video kaydı, Betamax gibi eski medya araçlarının da bulunacağı bir merkez planlıyor.

Unlocking Our Sound Heritage (Ses Mirasımızın Kilitlerini Açmak) adı verilen projede, Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma ses kayıtları, nadir görülen siyasi röportajlar, tükenmeye yüz tutmuş lehçeler, ikonik tiyatro performansları gibi gelecek nesle aktarılması güç olabilecek kayıtlar saklanacak.

Bununla birlikte birçok müzik efsanesinin kayıtları da merkez de muhafaza edilecek.

Günümüzde, kaybolma ya da fiziksel olarak zarar görme ihtimali olan 500 bin kadar kayıt olduğu belirtilirken, bu kayıtların Britanya Kütüphanesi projesi kapsamında 10 farklı enstitü ve kütüphanede korunacağı belirtiliyor.

Büyük bir kısmı Heritage Lottery Fund tarafından finanse edilen 19 milyon Sterlin’lik proje, arşivcilerin merkezlere gelerek ses kayıtlarının dijital dosyalara dönüştürülmesine yardımcı olmasını hedefliyor. (ONTRAVA)

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