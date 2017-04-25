İngiltere’de yatılı okumaya ilgi arttı

Geçen yıl dünyanın geçirdiği köklü değişim rüzgarları, Donald Trump’ın ABD Başkanlığına seçilmesi, küreselleşme ve küreselleşme karşıtlarının çekişmesi gibi konular, İngiltere’de eğitime olan ilginin artmasına neden oldu. İngiltere’de eğitim görmek isteyen Türklere eğitim danışmanlığı hizmeti veren Ömür Yeğinsu, bu ilginin artmasında ülkedeki köklü eğitim sistemi ve yabancı karşıtlığının olmamasının etkili olduğunu söyledi.

Londra’da kurduğu FutureMinds Educational danışmanlık şirketinde 30 yıldır hizmet veren Yeğinsu, “Saf kan İngiliz okulları, öğrenci kabul ederken kendilerine özgü karakteri olan bir mülakat ve sınav sistemi uygular. Bu farklılık da başvurularda dikkat edilmesi gereken en önemli detaydır” dedi.

KELEBEK OLMAK YETMİYOR

“Birçok İngiliz ailenin de bildiği gibi ‘Kelebek gibi uçarken, arı gibi de sokacaksın’ ki Londra’da belki bir okula çocuğun kabul edilebilsin” diyen Yeğinsu, çocuklarının İngiltere’de öğrenim görmesini isteyen ailelere şu uyarılarda bulundu: