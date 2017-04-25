İngiltere’de yatılı okumaya ilgi arttı
— 25 Nisan 2017
Ömür Yeğinsu.
Geçen yıl dünyanın geçirdiği köklü değişim rüzgarları, Donald Trump’ın ABD Başkanlığına seçilmesi, küreselleşme ve küreselleşme karşıtlarının çekişmesi gibi konular, İngiltere’de eğitime olan ilginin artmasına neden oldu. İngiltere’de eğitim görmek isteyen Türklere eğitim danışmanlığı hizmeti veren Ömür Yeğinsu, bu ilginin artmasında ülkedeki köklü eğitim sistemi ve yabancı karşıtlığının olmamasının etkili olduğunu söyledi.
Londra’da kurduğu FutureMinds Educational danışmanlık şirketinde 30 yıldır hizmet veren Yeğinsu, “Saf kan İngiliz okulları, öğrenci kabul ederken kendilerine özgü karakteri olan bir mülakat ve sınav sistemi uygular. Bu farklılık da başvurularda dikkat edilmesi gereken en önemli detaydır” dedi.
KELEBEK OLMAK YETMİYOR
“Birçok İngiliz ailenin de bildiği gibi ‘Kelebek gibi uçarken, arı gibi de sokacaksın’ ki Londra’da belki bir okula çocuğun kabul edilebilsin” diyen Yeğinsu, çocuklarının İngiltere’de öğrenim görmesini isteyen ailelere şu uyarılarda bulundu:
- Hedefinizi ve eğitim haritanızı belirlemeden okul müracaatları yapmayın. Hedef okulunuza ilk aşamada giremezseniz, B ve C planları ile daha sonra girebilmeniz mümkün.
- İngiliz okullarına çok iyi hazırlanmadan, şansınıza güvenip veya deneme olsun diye sınav almayınız.
- Çocuğunuz için en uygun eğitim sistemini seçip, buna uygun en fazla 4 okul belirleyin. İngiliz, International, Amerikan eğitim sistemlerinin farklılıklarını iyi inceleyip özümseyin. Ölçümleriniz, hedef üniversite planlarınız ve öğrencinin artıları ile uyumlu olsun.
- Kısa vade, son dakika kararların, İngiltere’de uzun vade hedeflerine sağlıklı bir şekilde ulaştırmayacağından emin olabilirsiniz. Öğrenci sahne için hazırlanıp, sahneye çıkmalı. Bu konuyu öğrenciye çok iyi anlatın. Sahne hazırlığını en iyi yapanların bir araya geldiği, eğitimin çok ciddiye alındığı bir adres İngiltere.
- Türkiye’de matematik eğitimi, İngiltere’ye göre çok kuvvetli. ‘İngiltere’deki okullarda matematik kolaymış’ inancı, birçok öğrenciyi yanıltmaktadır. Konuların değişik yıllarda işlenmesi bu algıyı yaratıyor. Matematik sınavlarına uzun bir hazırlık şart… •İngiliz okulları birbirleri ile çok yakın iletişim içindedir. Bunu bilerek, tüm kuralları anlayarak okul anlaşmalarını imzalayın. Sizlere açılan kapının, arkanızdan gelecek genç beyinler için de açık kalması için size büyük rol düşüyor.
- Yatılı okul, aile ve öğrencinin kültür ve karakterine göre son derece titizlikle seçilmesi gereken bir programdır. Okullar “Home from home”, yani “Evden eve” iddiasındadırlar.
- Yatılı okuyan öğrenciler, internet, alkol, uyuşturucu gibi konulardan korunur. Uzun sürecek dostluklar geliştirme fırsatı yakalarlar. Çok deneyimli ve kaliteli öğretmenlerin gözetiminde büyürler. (DÜNYA.COM)
Haber Okunma Sayısı:
401
Yorum bırak