Kıbrıs Evi’nde Cumartesi yoğunluğu

Radiohead’e ‘İsrail konserini iptal et’ çağrısı— 25 Nisan 2017
İngiltere’den çok sayıda sanatçı ve müzisyen, alternatif rock grubu Radiohead’e İsrail’de vereceği konseri iptal etmesi çağrısında bulundu.
LONDRA’NIN en yeni restoranlarından olan ve Cyprus Kitchen olarak da bilinen Kıbrıs Türk Toplum Merkezi (TCCA) binasındaki ‘Kıbrıs Evi’ Haringey’de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Birbirinden farklı lezzetler ve canlı müzik eşliğinde hizmetler veren Kıbrıs Evi, Complete Wedding Services (Name of Quality Catering) iş birliğiyle Kıbrıs ve Türk toplumunun buluşma noktası olmaya devam ediyor. 628-630 Green Lanes Haringey London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Evi’nden rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan’ı 07956 569 219 numarasından, Yusuf Joe’yi ise 07960 362 935 numarasından arayabilirsiniz.
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