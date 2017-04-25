Londra’da görkemli 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı Londra’nın birçok farklı bölgesinde birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. Her yıl başta Türkiye olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gerçekleştirilen törenlerle İngiltere’de yaşayan birçok çocuğun katılımı ile gerçekleştirildi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri Eğitim Müşavirliklerinin ortak düzenlediği kutlama etkinliğinin yanı sıra CHP UK ve UETD UK de birer etkinlik düzenleyerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun Londra’da yaşanmasını sağladı.

GÖRKEMLİ KUTLAMA

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve KKTC Eğitim ve Kültür Ataşeliği tarafından düzenlenen etkinlik, Camden Town Hall’de gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe katılanlar arasında Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, eşi Esra Bilgiç, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, T.C. Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Türkiye’den gelen Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış ilişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, T.C. Büyükelçilik Müsteşarı Sercan Evcin, T.C. Londra Eğitim Müsteşarı Emek Üşenmez, KKTC Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Necmi Hasanoğlu yer aldı. İngiltere’nin farklı bölgelerinden gelerek etkinliğe katılan yüzlerce kişi, çocukların sahne performanslarını beğeniyle izledi. Düzenlenen etkinlikte folklor gösterileri, keman dinletisi, koro şeklinde şarkılar ve şiir dinletisi gerçekletirildi.19 Türk okulunun yer aldığı kutlamalarda protokol katılımcıları tarafından çocuklara çeşitli ödüller verildi. Düzenlenen etkinliğin sonunda sahneye çıkan bütün öğrenciler ‘’Hayat Bayram Olsa’ ’şarkısını hep birlikte söyledi.

CHP UK KENDİ MERKEZİNDE KUTLADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde CHP UK, çocuklar ve velilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikle bayramı doyasıya kutladı. CHP UK’in kendi binasında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara Türk Bayrakları dağıtıldı. Saat 3’te başlayan etkinlikte velilerin desteğiyle hazırlanan yemeklerle birlikte çocuklar hem karınlarını doyurdu hem de doyasıya eğlendi. CHP UK Başkanı Hasan Dikme, yaptığı konuşmada günün anlam ve önemine değinerek çocuklara adanan bu bayramın en güzel şekilde kutlanması gerektiğine değindi. Dikme, “23 Nisan dünyada kutlanan tek çocuk bayramıdır. Padişahlık ve hilafetin kaldırılmasıyla böyle özel bir günü kutluyoruz. Bizler mutlaka çocuklarımıza 23 Nisanı neden kutladığımızı ve öneminin ne olduğunu anlatmalıyız. Nesilden nesille aktararak böyle önemli bir günü kutlamaya devam edeceğiz.” dedi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinliğin sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

UETD UK ÇOCUKLARA HİTAP ETTİ

UETD UK geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirdiği etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Londra’da büyük bir coşku ile kutladı. Edmonton gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. UETD İngiltere Gençlik Kolları Başkanı Egemen Tezcan gazetemize verdiği demeçte “23 Nisan’ı çocuklarımızla birlikte kutluyoruz. Bizler için çok önemli olan bu anlamlı günde çocuklarımızın eğlenmesi ve coşkuyu yaşaması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Etkinliğimiz baştan sona sadece çocuklarımızı düşünerek organize edildi. Velilerin kendi destekleriyle organize ettiğimiz bugünün anlamını özellikle çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu. Yüz boyama, kınayla el boyama, şişme kale, yarış oyunları, palyaço ve sihirbazlık gösterisi gibi birbirinden eğlenceli aktivitelerin gerçekleştiği kutlamada ev yapımı lezzetli yiyecekler de kermes usulü satışa sunuldu.