LTM, Antalya Soccer Cup’taydı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı Londra’nın birçok farklı bölgesinde birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. Her yıl başta Türkiye olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gerçekleştirilen törenlerle İngiltere’de yaşayan birçok çocuğun katılımı ile gerçekleştirildi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri Eğitim Müşavirliklerinin ortak düzenlediği kutlama etkinliğinin yanı sıra…