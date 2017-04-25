LTM, Antalya Soccer Cup’taydı

Radiohead’e ‘İsrail konserini iptal et’ çağrısı— 25 Nisan 2017
İngiltere’den çok sayıda sanatçı ve müzisyen, alternatif rock grubu Radiohead’e İsrail’de vereceği konseri iptal etmesi çağrısında bulundu.
Antalya’da düzenlenen Soccer Cup’a katılan Londra Türk Master (LTM) takımı grubunda oynadığı dört maçın ikisini kazanıp, ikisini kaybetti.
Kemer Limak Limar Otel tesislerinde 19-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen turnuvayla ilgili olarak konuşan Başkan Ümit Çıkıkçıoğlu, gruplarında güçlü takımlar olduğunu söyledi. Gruplarında yer alan Batman Belediyespor’un şampiyon olduğunu, Manavgatspor’un da yarı finalde oynadığına dikkat çeken Çıkıkçıoğlu, güzel bir turnuvada yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Londra Türk Master takımının grubundaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
LTM-Batman Belediyespor: 1-4, LTM-Manavgatspor: 0-6, LTM-Silivrispor: 3-0, LTM-Yalova: 8-1
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