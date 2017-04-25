Newcastle United Premier Lig’de

Radiohead’e ‘İsrail konserini iptal et’ çağrısı— 25 Nisan 2017
İngiltere’den çok sayıda sanatçı ve müzisyen, alternatif rock grubu Radiohead’e İsrail’de vereceği konseri iptal etmesi çağrısında bulundu.
İngiltere Championship ekiplerinden Newcastle United, sezon bitimine iki hafta kala Premier Lig’e çıkmayı garantiledi.
Ligin 44. hafta maçında ağırladığı Preston North End’i 4-1 yenen İspanyol teknik adam Rafael Benitez‘in çalıştırdığı Newcastle United, ligi ilk iki takım arasında bitirmeyi garantileyerek yeniden Premier Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.(DHA)
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