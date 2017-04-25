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Oxford Street’e taksiler giremeyecek

— 25 Nisan 2017

Londra’nın en kalabalık alışveriş merkezlerinin başında gelen Oxford Street’in araç trafiğine kapatılması yolundaki plan hakkında tartışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Sadıq Khan’ın seçim manifestosu arasında da yer alan caddenin hem hava kalitesini arttırmak, hem de yol güvenliğini iyileştirmeye yönelik olarak trafiğin kaldırılması yönündeki çalışmaları sürüyor. Transport for London ile Westminster Belediyesi Orchard  Street ile Oxford Circus arasındaki yoğun bölge için hazırlığın başlatılmasına karar verdi.

Oxford Street’e taksilerin girmemesi, otobüs sayısında da yüzde 40 kadar kesinti yapılması, mal taşıyan kamyonların da gece çalışması veya tamamen yasak kapsamına alınmasının yanısıra 23 otobüs güzergahının da değiştirilmesi Transport for London’ın planları arasında yer alıyor. Caddenin en geç 2020 yılına kadar trafiğe kapatılması bekleniyor.

Ancak Lisanslı Taksi Sürücüleri Derneği’nden Steve McNamara ise bu uygulamaya karşı bazı görüşler ve öneriler sundu. Her gün binlerce Londralı’nın Oxford Street’teki işyerlerine gittiklerini belirterek, onları mağazaların kapılarından alarak hizmet sunduklarını söyledi.  Yeni durumda özellikle özürlüler ve turistler için sorunlar yaşanacağını söyleyen McNamara, Sonbahar’dan itibaren kullanıma başlayacak elektrikli araçların caddenin hava durumuna olumlu katkı koyacağını dile getirdi. Steve McNamara, “Taksilere bu önemli hizmeti yasaklamak, Londra’nın en iyi alışveriş merkezi olan Oxford Street için de zararlı olacaktır” dedi.

Oxford Street’in durumu ile çalışmaların Aralık 2018’de detaylı olarak ortaya çıkacağı belirtilirken, aynı ay  Elizabeth adıyla hizmete girecek yeni tren hattının da caddeye 50.000-80.000 arasında yolcu taşıyacağı tahmin ediliyor.

Taksilerin, şu anda caddedeki trafiğin üçte birini oluşturduğu, ancak insanların genellikle metroyu kullanması nedeniyle yolculukların sadece yüzde ikisini karşıladığı istatistiki rakamlarla ortaya çıktı.

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