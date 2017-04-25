Veteran Kupası’nda O35 maçları oynandı

Radiohead’e ‘İsrail konserini iptal et’ çağrısı— 25 Nisan 2017
İngiltere’den çok sayıda sanatçı ve müzisyen, alternatif rock grubu Radiohead’e İsrail’de vereceği konseri iptal etmesi çağrısında bulundu.
Kingfood Centre Veteranlar Kupası Türk Ligi’ne geçtiğimiz Pazartesi günü devam edildi.
New River Sports Centre’da oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Yurtseven-Adana Demirspor: 5-3, Narlı FC-Diyarbakırspor: 0-0, Kaleburnu-Türkmenköy: 3-3, Gaziantepspor-Akova: 1-0, Yeni Boğaziçi, Anatolia’ya ve Kafkas Gençlik, Mavericks’e hükmen galip.
BARNET VETERANS LEAGUE
Öte yandan Barnet Sunday Veterans League Premier Division’da Globe Rangers, kendi sahasında Winchmore Hill’e 3-2 mağlup oldu.
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