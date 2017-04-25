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Veteran Kupası’nda O35 maçları oynandı

— 25 Nisan 2017

 

Kingfood Centre Veteranlar Kupası Türk Ligi’ne geçtiğimiz Pazartesi günü devam edildi.

New River Sports Centre’da oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Yurtseven-Adana Demirspor: 5-3, Narlı FC-Diyarbakırspor: 0-0,  Kaleburnu-Türkmenköy: 3-3, Gaziantepspor-Akova: 1-0, Yeni Boğaziçi, Anatolia’ya ve Kafkas Gençlik, Mavericks’e hükmen galip.

BARNET VETERANS LEAGUE

Öte yandan Barnet Sunday Veterans League Premier Division’da Globe Rangers, kendi sahasında Winchmore Hill’e 3-2 mağlup oldu.

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