Anastasiadis, “Masayı terk etmeyeceğiz”

İngiltere, ilk kez kömürsüz bir gün geçirdi— 26 Nisan 2017
İngiltere’de sanayi devriminden bu yana ilk kez 24 saat boyunca kömür kullanmadan enerji üretimi devamlılığı sağlandı.
Habere göre, Anastasiadis, müzakereler konusunda bütün imkanları tüketmek (kullanmak) istediğini ancak Türk tarafının tezlerinde en küçük bir gerileme olmadığını söyledi.
um Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Kıbrıs müzakerelerindeki son gelişmelerin ele alındığı dünkü Rum Ulusal Konseyi’nde, “tam çıkmazın eli kulağında olduğu” değerlendirmesinde bulunduğu ancak müzakereler için bütün olanakları kullanmak istediğini söylediği haber verildi.
Fileleftheros “Çıkmaz Kapı Eşiğinde… Başkan Müzakereler İçin Bütün İmkanları Tüketmek (kullanmak) İstediğini İletti” başlıklı haberinde, dünkü Ulusal Konsey toplantısından Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve müzakerelerdeki son gelişmeler üzerine bundan sonra izlenecek yolla ilgili ortak karara varılmayıp, bir sonraki konsey toplantısına bırakıldığını yazdı.
Habere göre, Anastasiadis, müzakereler konusunda bütün imkanları tüketmek (kullanmak) istediğini ancak Türk tarafının tezlerinde en küçük bir gerileme olmadığını söyledi.
Gazete, AKEL ve muhalefet partilerinin Anastasiadis’in, Rum başkanlık seçimleri öncesinde sert çizgi benimsediğinden söz ettiğine dikkat çekti. (HABERKIBRIS)
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